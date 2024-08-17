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Сенников: по старту сезона видно, что «Локомотив» будет бороться за золото

Сенников: по старту сезона видно, что «Локомотив» будет бороться за золото
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Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре железнодорожников с ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Не думаю, что у Марко Николича будет какой-то супернастрой на игру с «Локомотивом». Его первостепенная задача — наладить игру ЦСКА, разобраться с новичками. Само противостояние очень серьёзное, оно послужит большой проверкой для обеих команд. Это будет тест, кто на что способен.

«Локомотив» стал лучше играть в обороне относительно самых первых матчей, ЦСКА укрепился. Может, у армейцев будет преимущество за счёт домашнего поля, но «Локомотив» в матче с «Ахматом» показал, как он может играть на выезде. Команде нужно создавать преимущество на флангах, у них есть хороший нападающий в штрафной. Относительно прошлого сезона «Локомотив» не сильно пострадал, все основные, кроме Глушенкова, остались. По старту сезона видно, что команда будет претендовать на золото», — сказал Санников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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