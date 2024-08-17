Мареска: передо мной не ставили задачу, чтобы «Челси» вышел в ЛЧ по итогам сезона

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска рассказал о задачах, которые перед ним поставило руководство «синих» до начала нового сезона.

«Моё мнение заключается в том, что клуб смотрит вперёд на пять-десять лет. Никто из клуба не просил меня о месте в Лиге чемпионов по итогам сезона. Было сказано, что мы должны бороться и двигаться шаг за шагом», — приводит слова Марески журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, по итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 63 очка и занял шестое место. В нынешнем сезоне «Челси» примет участие в Лиге конференций, если пройдёт двухматчевое противостояние в квалификации.

Мареска был назначен на пост главного тренера «синих» нынешним летом.

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