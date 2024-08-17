Александр Мостовой: для меня неожиданно, что «Локомотив» выигрывает в последних играх

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра состоится 18 августа.

«Не вижу фаворита в матче ЦСКА — «Локомотив», потому что для меня неожиданно, что «Локомотив» в последних играх выигрывает. «Локо» не должен был проигрывать даже матч с «Динамо». Но ЦСКА не может всё время находиться в подвешенном состоянии: кто не забивает — должен забить. Они должны обрести стабильность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

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