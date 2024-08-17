Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: для меня неожиданно, что «Локомотив» выигрывает в последних играх

Александр Мостовой: для меня неожиданно, что «Локомотив» выигрывает в последних играх
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не вижу фаворита в матче ЦСКА — «Локомотив», потому что для меня неожиданно, что «Локомотив» в последних играх выигрывает. «Локо» не должен был проигрывать даже матч с «Динамо». Но ЦСКА не может всё время находиться в подвешенном состоянии: кто не забивает — должен забить. Они должны обрести стабильность», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Александр Мостовой: у «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android