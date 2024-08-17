В «Атланте» сообщили, что сняли дом для Миранчука

В «Атланте Юнайтед» рассказали, как клуб решил вопрос с жильём новоиспечённого атакующего полузащитника команды Алексея Миранчука.

«У него будет временный дом, пока он не решит, куда переехать на постоянное жительство. Он будет доступен на следующей неделе», — приводит слова пресс-службы «Атланты» ТАСС.

Клуб из МЛС объявил о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. Всего в составе итальянского клуба полузащитник сыграл 98 матчей (13 голов и 19 ассистов). Ранее в своей профессиональной карьере футболиста Алексей Миранчук выступал за московский «Локомотив».

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