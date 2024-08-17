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Виллиан Жозе — о своей адаптации в «Спартаке»: я доволен

Виллиан Жозе — о своей адаптации в «Спартаке»: я доволен
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе поделился мыслями о своей адаптации в московском клубе.

— Позади первые для тебя недели в России и минуты на поле. Как оценишь этот период?
— Я доволен тем, как проходит адаптация. А самое главное, что на старте сезона наша команда одержала уже несколько ярких побед, – приводит слова Жозе пресс-служба команды на официальном сайте.

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл чеытре игры и не отметился результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

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