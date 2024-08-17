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Мостовой: в каких-то моментах Чалова не хватает ЦСКА. Если ставить цели, нужен нападающий

Мостовой: в каких-то моментах Чалова не хватает ЦСКА. Если ставить цели, нужен нападающий
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА.

«Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Если ставить какие-то цели, то нужен нападающий, который гарантированно забьёт больше 10 мячей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 августа греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.

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