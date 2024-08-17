Мостовой: в каких-то моментах Чалова не хватает ЦСКА. Если ставить цели, нужен нападающий

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об уходе нападающего Фёдора Чалова из ЦСКА.

«Уход Чалова влияет на картину игры ЦСКА, в каких-то моментах его не хватает. У ЦСКА есть время на приобретение нападающего. Если ставить какие-то цели, то нужен нападающий, который гарантированно забьёт больше 10 мячей», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

1 августа греческий ПАОК официально объявил о переходе Чалова из ЦСКА. Сообщалось, что сумма трансфера составит € 3 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 11 млн.

Чалов — воспитанник армейцев, с семи лет находился в структуре ПФК ЦСКА. За основной состав он дебютировал в сезоне-2016/2017, а первый гол забил «Уралу» в декабре 2016-го. Вместе с командой Чалов выиграл Суперкубок в 2018 году, Кубок России – в 2023-м, трижды становился серебряным призёром РПЛ. В сезоне-2018/2019 он стал лучшим бомбардиром (15) и лучшим игроком по системе «гол+пас» (15+7). Всего за ПФК ЦСКА форвард забил 89 мячей и сделал 46 голевых передач в 263 матчах.