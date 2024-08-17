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Анчелотти: у футболистов нет ни одного дня отдыха по ходу сезона

Анчелотти: у футболистов нет ни одного дня отдыха по ходу сезона
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о перегруженном футбольном календаре.

«Футболистам нужен отдых, им нужен отпуск. Мы думаем о предоставлении игрокам индивидуального отпуска. Футболист сможет не играть неделю и уехать отдыхать со своей семьёй. Особенно это касается игроков сборных, у которых очень мало времени на восстановление. У них нет ни одного дня отдыха. Мы оцениваем данную возможность вместе с медицинским персоналом и физиотерапевтами», — приводит слова Анчелотти AS.

Ранее в ФИФА приняли решение расширить клубный чемпионат мира 2025 года. Организация была раскритикована глобальным союзом профессиональных игроков, а также Форумом мировых лиг, представляющим профессиональные лиги. Обе организации выразили обеспокоенность самочувствием игроков из-за добавления матчей в уже перегруженный игровой календарь.

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