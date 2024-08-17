Терёхин считает, что у «Динамо» могут возникнуть проблемы в обороне с «Крыльями»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Олег Терёхин поделился мнением о грядущем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Крылья Советов». Игра состоится сегодня, 17 августа.

«Динамо» не существенно, но сильнее «Крыльев». Скажу про Осинькина: каждый год от него уходят футболисты и каждый год он лепит новую команду. У «Динамо» просто состав сильнее, больше игроков высокого класса. Но в обороне могут возникнуть проблемы. Когда играют эти две команды, всегда много голов», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени.

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