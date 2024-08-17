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Шелия: когда-то и у «Зенита» будет неудачный период

Шелия: когда-то и у «Зенита» будет неудачный период
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о мощном старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

«Бороться можно со всеми, у всех команд бывают плохие дни, поэтому нужно быть готовыми к этому. Когда-то и у «Зенита» будет неудачный период, и нужно будет сыграть в свой лучший футбол против них. Сегодня они хороши, но пройдёт время, и всё может измениться. Это футбол», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 12 очков за четыре матча. На второй строчке располагается московское «Динамо», заработав девять очков. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (9).

Напомним, по итогам минувшего сезона петербургский клуб сумел завоевать все возможные трофеи внутри России.

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