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Юрген Клопп возобновит карьеру тренера на один матч

Юрген Клопп возобновит карьеру тренера на один матч
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Популярный немецкий футбольный специалист Юрген Клопп возглавит одну из команд на прощальном матче бывших польских игроков дортмундской «Боруссии» Якуба Блащиковского и Лукаша Пищека. Об этом сообщается на официальном сайте дортмундского клуба.

Товарищеская игра пройдёт 7 сентября на домашнем стадионе «Боруссии». Пищек и Блащиковский по видеосвязи попросили Клоппа на одну игру вернуться к карьере тренера. Ожидается, что Клопп возглавит команду Блащиковского.

Напомним, последним клубом Юргена Клоппа был «Ливерпуль», который он покинул по итогам минувшего сезона. Отмечалось, что специалист хочет взять паузу в тренерской работе. Ранее специалист также возглавлял дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

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