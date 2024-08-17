Отца Ямаля выписали из больницы, напавшему на него грозит до 10 лет тюрьмы — Marca

Мунир Насрауи, являющийся отцом крайнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, был выписан из больницы после того, как ему нанесли три ножевых удара, сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент трое из четырёх нападавших на мужчину выпущены из тюрьмы под залог. Двое из них теперь обязаны отмечаться перед судом два раза в месяц. Также им запрещено покидать территорию Испании. Для них установлен запрет на приближение к потерпевшему ближе чем на 300 метров.

Третьему нападавшему запрещено общаться с отцом Ямаля и подходить к нему ближе чем на 200 метров.

Подчёркивается, что человек, непосредственно наносивший удар ножом, находится в тюрьме без права выйти под залог. Его обвиняют в покушении на убийство. Мужчине грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.