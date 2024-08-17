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Червиченко: «Крылья Советов» постоянно продавали игроков, не думая, кем их заменять

Червиченко: «Крылья Советов» постоянно продавали игроков, не думая, кем их заменять
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче московского «Динамо» с «Крыльями Советов».

«Динамо» значительно сильнее «Крыльев». «Динамо» должно выдать нечто ординарное, чтобы не выиграть. «Крылья Советов» выглядят очень плохо. Думаю, это из-за того, что они постоянно продавали игроков, не думая, кем их заменять.

Пополнить на 30% состав «Спартака» своими игроками — это прикольно, престижно и прибыльно. Но при этом надо думать, кто на этих позициях будет играть вместо них. Это то, чего не делает «Ростов», — их тоже постоянно просят продать половину состава, но там всегда встаёт в первую очередь вопрос о том, кто встанет на это место. Каждый получает что заслуживает», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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