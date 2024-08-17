Червиченко: если «Локо» ещё укрепится, будет возможность претендовать на второе место

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о грядущем матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Встреча состоится 18 августа.

«ЦСКА и «Локомотив» покажут хорошую игру. Армейцы пытаются показать, что они боеспособны и могут на что-то претендовать. Но «Локомотив» мне нравится тем, что уход двух лидеров особо на результативности и игре команды не сказался — команда продолжает показывать интересную и боевую игру.

Если «Локомотив» ещё укрепится одним или двумя игроками, будет возможность претендовать хотя бы на второе или третье место, потому что с первым у нас проблема в чемпионате. Думаю, «Локомотив» не проиграет ЦСКА», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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