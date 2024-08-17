Новичок «Спартака» Жозе — об отсутствии голов: смотрю на ситуацию с позитивным настроем

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе высказался об отсутствии голов в составе красно-белых.

— В прошедших матчах у тебя были хорошие моменты, но голов пока нет.

— Не сомневаюсь, что они придут. В концовке игры с «Ахматом» мне немножко не хватило удачи. Смотрю на ситуацию с позитивным настроем. Очень важно, что моменты в принципе есть, – приводит слова Жозе пресс-служба команды на официальном сайте.

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл чеытре игры и не отметился результативными действиями.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.

Ранее Жозе объяснил, почему не смог присоединиться к «Спартаку» в оптимальной форме.