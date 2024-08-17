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Флик ответил, готов ли Ямаль провести матч за «Барселону» на фоне ситуации с его отцом

Флик ответил, готов ли Ямаль провести матч за «Барселону» на фоне ситуации с его отцом
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос журналистов, сможет ли крайний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль принять участие в матче 1-го тура испанской Примеры с «Валенсией» на фоне ситуации с его отцом, который находился в больнице после получения трёх ножевых ранений.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Да, он сможет играть», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, сегодня, 17 августа, появилась информация, что отец Ямаля был выписан из больницы после нападения на него. Подчёркивалось, что человеку, непосредственно нанёсшему удары, может грозить тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.

Инцидент с нападением на отца Ямаля произошёл 14 августа. Четверо людей напали на него на автомобильной парковке в городе Матаро.

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