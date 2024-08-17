Александр Мостовой: «Спартак» обязан выигрывать у «Факела», они на две головы сильнее

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с воронежским «Факелом» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Не думаю, что у «Спартака» будут трудности. «Спартак» просто обязан выигрывать у «Факела», к тому же в домашней игре, что на руку команде. За счёт всего «Спартак» должен побеждать — они по всем показателям на две головы сильнее «Факела».

Они были сильнее «Ахмата», но была какая-то запредельная самоотверженность в лице грозненской команды. Сильно удивлюсь, если «Спартак» не выиграет у «Факела», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Предстоящий матч состоится завтра, 18 августа, и начнётся в 17:30 мск.