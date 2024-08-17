Ещенко: что будут говорить критики трансферов «Спартака», если он станет чемпионом?

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался на тему трансферной политики красно-белых нынешним летом.

«Трансферы, которые совершает «Спартак», — решение тренера и руководства. Если тратят большие деньги на легионеров, значит, могут себе позволить. Насколько это эффективно, можно будет сказать только в конце сезона. Как иначе? Многие критикуют «Спартак» за такие траты на иностранцев, но в чём проблема, если будет результат? Что будут говорить, если вдруг «Спартак» чемпионом станет? Если результата не будет, другой разговор», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Нынешним летом «Спартак» купил полузащитника Эсекьеля Барко, нападающих Маркиньоса, Игоря Дмитриева, Виллиана Жозе, а также центрального защитника Миенти Абену.

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