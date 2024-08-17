Коваленко пошёл на понижение зарплаты ради ухода из «Зенита» — источник

Полузащитник Александр Коваленко ради трансфера из «Зенита» в «Оренбург» согласился на понижение зарплаты примерно на 17%. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, в новой команде Коваленко надеется получать гораздо больше игрового времени, чем в «Зените». Поэтому ради перехода футболист согласился на понижение зарплаты.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» объявил о полноценном трансфере 21-летнего атакующего полузащитника Александра Коваленко в «Оренбург». В сезоне-2023/2024 Коваленко провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу. Контракт полузащитника с «Зенитом» был рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.