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«Ситуация не из приятных». В «Баварии» высказались о Горецке, близком к уходу из клуба

«Ситуация не из приятных». В «Баварии» высказались о Горецке, близком к уходу из клуба
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался относительно ситуации с 29-летним центральным полузащитником мюнхенского клуба Леоном Горецкой, который не был включён в заявку команды на матч 1/32 финала Кубка Германии с «Ульм 1846» (0:4), несмотря на то что находится в хорошей форме.

Кубок Германии . 1/32 финала
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Ульм 1846
Ульм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 12'     0:2 Мюллер – 14'     0:3 Коман – 79'     0:4 Кейн – 90+3'    

«Наша команда обладает большой силой. Каждый игрок должен сам решить, как ему поступать. Ситуация с Горецкой определённо не из приятных, ведь каждый игрок хочет выходить на поле.

Контракт Горецки? Конечно, «Бавария» уважает все контрактные обязательства, но необходимо учитывать и спортивные перспективы», — приводит слова Эберля Eurosport.

Ранее в СМИ появлялась информация, что футболист может перейти в мадридский «Атлетико» или «Наполи».

В минувшем сезоне Горецка принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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