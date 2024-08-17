Игрок «Динамо» Скопинцев: хочется обыгрывать «Зенит» как можно чаще

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о противостоянии с «Зенитом».

— Из последних пяти игр с питерцами «Динамо» выиграло три, в которых вы проводили на поле 90 минут. Знаете какой-то победный секрет?

— Да, статистику не обманешь (смеётся). Тенденция такова, что чаще побеждаем «Зенит», когда я начинаю в старте. Настрой на «Зенит» особенный, всегда горят глаза, и играю с дополнительной мотивацией, очень внимательно и дисциплинированно. Хочется такую сильную команду обыгрывать как можно чаще, – приводит слова Скопинцева пресс-служба команды в социальных сетях.

10 августа состоялся матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Стартовый свисток прозвучал в 17:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.