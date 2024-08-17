Конте уклончиво ответил на вопрос о возможном уходе Осимхена из клуба

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте ответил на вопросы журналистов о потенциальном приходе в клуб нападающего Ромелу Лукаку, принадлежащего «Челси», и о возможном уходе форварда Виктора Осимхена из итальянской команды.

«Я не говорю о футболистах, не являющихся частью состава «Наполи». Что касается Виктора Осимхена, то ситуация на 100% зависит от клуба и игрока. Я не вдаюсь в детали этой истории, поскольку она началась до того, как я возглавил команду», — приводит слова Конте журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Челси» заинтересован в переходе Осимхена и готов включить Лукаку в сделку по приобретению нигерийского нападающего. Однако сообщалось, что клубы не могут договориться по сумме трансфера, которая будет сопровождать этот обмен.