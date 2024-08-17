«Байер» — «Штутгарт»: во сколько начнётся матч, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч Суперкубка Германии, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Гамбурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

В первом круге минувшего сезона немецкой Бундеслиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Байер» и «Штутгарт» также поделили очки. Клубы встречались в матче 1/4 финала Кубка Германии. В той игре подопечные испанского специалиста Хаби Алонсо победили соперника со счётом 3:2.

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