Андрей Червиченко: пока по игре «Спартак» — середина таблицы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче красно-белых с «Факелом».

«Спартак» абсолютно точно должен обыграть «Факел», тут большого ума не надо. На мой взгляд, сейчас «Факел» — самая слабая команда в РПЛ. Но в конце фильма «Гладиатор» была фраза: «Время твоего ликования скоро закончится». Мне кажется, победа над «Факелом» будет окончанием времени ликования для «Спартака».

После «Факела» аутсайдеры заканчиваются и надо будет играть с командами от «Ахмата» и выше. А там только случай или везение может помочь «Спартаку» набирать очки. Пока по игре эта команда — абсолютная середина таблицы. Каждый год одно и то же. Пять или шесть матчей «Спартак» в начале чемпионата обыгрывает команды, которые стоят на вылет или рядом с ними, — начинаются вопли, как всё великолепно. К 10-му туру все начинают говорить, что в следующем сезоне мы всем покажем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.