Получивший на Евро-2024 травму Педри восстановился и сможет сыграть в матче Ла Лиги

Центральный полузащитник «Барселоны» Педри восстановился после травмы коленного сустава, полученной во время матча 1/4 финала Евро-2024 с Германией (2:1) и сможет принять участие в игре 1-го тура испанской Примеры с «Валенсией», которая состоится сегодня, 17 августа. Об этом информирует официальный аккаунт каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

Матч «Валенсия» — «Барселона» пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

В минувшем сезоне Педри принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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