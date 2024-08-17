Новичок «Спартака» Абена обратился к болельщикам красно-белых

Защитник «Спартака» Миенти Абена обратился к болельщикам красно-белых. Завтра, 18 августа, москвичи дома сыграют с «Факелом».

«Привет, фанаты «Спартака». Меня зовут Миенти Абена. Я на домашнем стадионе. Я очень хочу играть за «Спартак»! Надеюсь увидеть вас уже скоро. До встречи!» — сказал Абена в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

16 августа Абена перешёл из венгерского «Ференцвароша» в московский «Спартак». Защитник сборной Суринама подписал двухлетний контракт с красно-белыми. 29-летний игрок оказался в «Ференцвароше» в январе 2023 года, перейдя из братиславского «Слована» за € 400 тыс. За это время Абена успел принять участие в 39 матчах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1 млн. Также Миенти имеет в своём активе 17 матчей за основную сборную Суринама.