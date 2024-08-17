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Анчелотти считает, что «Реалу» будет тяжело защитить титул чемпиона Испании

Анчелотти считает, что «Реалу» будет тяжело защитить титул чемпиона Испании
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об амбициях «сливочных» защитить титул чемпиона Испании по итогам нового сезона Ла Лиги.

«За титул Примеры придётся побороться со всеми командами, а качество испанского футбола очевидно не только из-за того, как команды выступают в Ла Лиге, но и из-за того, что испанцы смогли показать на Евро-2024, а также на Олимпиаде. Это качественный футбол.

Кроме того, «Барселона» и «Атлетико» здорово усилились. Нам придётся бороться за титул. Это будет весёлый чемпионат», — приводит слова Анчелотти AS.

По итогам минувшего сезона «Королевский клуб» выиграл чемпионат Испании, опередив ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на 10 очков.

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