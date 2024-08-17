Анчелотти считает, что «Реалу» будет тяжело защитить титул чемпиона Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос об амбициях «сливочных» защитить титул чемпиона Испании по итогам нового сезона Ла Лиги.

«За титул Примеры придётся побороться со всеми командами, а качество испанского футбола очевидно не только из-за того, как команды выступают в Ла Лиге, но и из-за того, что испанцы смогли показать на Евро-2024, а также на Олимпиаде. Это качественный футбол.

Кроме того, «Барселона» и «Атлетико» здорово усилились. Нам придётся бороться за титул. Это будет весёлый чемпионат», — приводит слова Анчелотти AS.

По итогам минувшего сезона «Королевский клуб» выиграл чемпионат Испании, опередив ближайшего преследователя в лице «Барселоны» на 10 очков.