Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агкацев: я не силён в шахматах. Галицкий бы мне детский мат за одну секунду поставил

Агкацев: я не силён в шахматах. Галицкий бы мне детский мат за одну секунду поставил
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что в академии клуба никогда не играл в шахматы с владельцем Сергеем Галицким.

— Каждую победу мы посвящаем Сергею Николаевичу. Это большой человек для клуба, он всё для нас сделал, чтобы мы выходили, не думали ни о чём постороннем и побеждали.

— Галицкий известен своей любовью к шахматам. Вы с ним играли в академии?
— Нет, я не силён в шахматах. Он бы мне детский мат за одну секунду поставил, и я бы ушёл от доски (смеётся), — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал шесть очков и на текущий момент занимает седьмое место.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков. На первой строчке расположился «Зенит» (57 очков).

Материалы по теме
Агкацев: «Краснодару» было непривычно уходить с поля без побед
Материалы по теме
«Зенит» наконец потеряет очки, а в дерби Москвы снова будет огонь? Интриги 5-го тура РПЛ
«Зенит» наконец потеряет очки, а в дерби Москвы снова будет огонь? Интриги 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android