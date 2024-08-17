Агкацев: я не силён в шахматах. Галицкий бы мне детский мат за одну секунду поставил

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что в академии клуба никогда не играл в шахматы с владельцем Сергеем Галицким.

— Каждую победу мы посвящаем Сергею Николаевичу. Это большой человек для клуба, он всё для нас сделал, чтобы мы выходили, не думали ни о чём постороннем и побеждали.

— Галицкий известен своей любовью к шахматам. Вы с ним играли в академии?

— Нет, я не силён в шахматах. Он бы мне детский мат за одну секунду поставил, и я бы ушёл от доски (смеётся), — приводит слова Агкацева «Матч ТВ».

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал шесть очков и на текущий момент занимает седьмое место.

По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» занял второе место, набрав 56 очков. На первой строчке расположился «Зенит» (57 очков).