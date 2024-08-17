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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс официально объявил о завершении карьеры

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс официально объявил о завершении карьеры
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс официально объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 32 лет.

«К сожалению, всё закончилось быстрее, чем мне бы того хотелось», — сказал Джонс в эфире BBC 5 Live Sport.

Английский футболист подчеркнул, что он намерен сфокусироваться на работе с молодёжной командой «Манчестер Юнайтед» U18.

Напомним, Джонс выступал в составе «красных дьяволов» с 2011 по 2023 год. За этот период он принял участие в 229 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и восемью результативными передачами. В составе манкунианцев защитник выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, а также дважды Суперкубок Англии и Лигу Европы.

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