«Валенсия» — «Барселона»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи сегодня выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице.

«Валенсия», в свою очередь, заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.