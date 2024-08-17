Вратарь «Пари НН» Никита Медведев: будем стараться забрать три очка у «Краснодара»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев высказался о грядущем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором нижегородская команда встретится с «Краснодаром». Игра состоится в воскресенье, 18 августа.

«Будем стараться забрать три очка у «Краснодара» в предстоящем матче, а также собираемся навязать максимум борьбы. Будем верить, что получится показать достойную игру и забрать очки», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч «Краснодар» — «Пари Нижний Новгород» пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

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