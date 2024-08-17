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«Ливерпуль» и «Арсенал» стартовали с побед, Андреева билась со Свёнтек. Главное к вечеру

Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» в матче 5-го тура чемпионата России, «Ливерпуль» и «Арсенал» стартовали с побед в сезоне английской Премьер-Лиги, российская теннисистка Мирра Андреева проиграла первой ракетке польке Иге Свёнтек на турнире в Цинциннати, начался Кубок Первого канала по волейболу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 августа.

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