Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль и Арсенал стартовали с побед в АПЛ, Мирра Андреева проиграла Иге Свёнтек в Цинциннати

«Ливерпуль» и «Арсенал» стартовали с побед, Андреева билась со Свёнтек. Главное к вечеру
Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» победило самарские «Крылья Советов» в матче 5-го тура чемпионата России, «Ливерпуль» и «Арсенал» стартовали с побед в сезоне английской Премьер-Лиги, российская теннисистка Мирра Андреева проиграла первой ракетке польке Иге Свёнтек на турнире в Цинциннати, начался Кубок Первого канала по волейболу. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 17 августа.

Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере защитника Гонсалеса из «Мальорки»

Голы Жоты и Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

Гол Бителло принёс московскому «Динамо» победу над «Крыльями Советов»

«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

Хоккей

«Авангард» усилился нападающим «Автомобилиста» Алексеем Макеевым

Материалы по теме
В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?
В Словакии разгорелся огромный скандал из-за России. Это шанс для Казахстана?

Теннис

Мирра Андреева проиграла Иге Свёнтек в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Цинциннати

Материалы по теме
Рублёв сражается с Синнером в Цинциннати! А Мирра проиграла битву 1-й ракетке мира. LIVE!
Live
Рублёв сражается с Синнером в Цинциннати! А Мирра проиграла битву 1-й ракетке мира. LIVE!

Бокс/ММА

Мераб Двалишвили запрыгнул на трибуны и схватил зрителя за волосы в ответ на провокации

Материалы по теме
«Золотая несушка» UFC в безопасности. Перейру опять провели мимо Анкалаева
«Золотая несушка» UFC в безопасности. Перейру опять провели мимо Анкалаева

Авто

ФИА ввела запрет на системы асимметричного торможения с Гран-при Нидерландов

Франческо Баньяя выиграл спринт MotoGP ГП Австрии, Хорхе Мартин — 2-й, Бастьянини — 4-й

Материалы по теме
Кто для вас лучший гонщик первой половины сезона Формулы-1?
Рейтинг
Кто для вас лучший гонщик первой половины сезона Формулы-1?

Волейбол

Команда Алекно обыграла команду Брянского в матче Кубка Первого канала

Фигурное катание

Александра Трусова и Макар Игнатов поженились

Материалы по теме
Трусова вышла замуж и взяла фамилию мужа! Щербакова и Дудаков гуляют на свадьбе — LIVE
Live
Трусова вышла замуж и взяла фамилию мужа! Щербакова и Дудаков гуляют на свадьбе — LIVE

Лыжи

Петтер Нортуг назвал новый процент вероятности своего выступления на ЧМ-2025

Другие

Фируджа выиграл четвёртый этап серии Grand Chess Tour, Непомнящий — на шестом месте

Кочанова выполнила олимпийский норматив на ЧР в прыжках в высоту и получит 1 млн рублей

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android