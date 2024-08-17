Чинквини: трансфер Дзюбы в итальянский клуб невозможен, потому что он старый

Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективу перехода Артёма Дзюбы в итальянский клуб.

«Я не смог бы найти для Дзюбы команду в Италии. Его трансфер в итальянский клуб невозможен, вообще ни единого шанса. Во-первых, Артёму 35 лет, он старый. Во-вторых, сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.