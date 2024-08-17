Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чинквини: трансфер Дзюбы в итальянский клуб невозможен, потому что он старый

Чинквини: трансфер Дзюбы в итальянский клуб невозможен, потому что он старый
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-менеджер «Зенита» Оресте Чинквини оценил перспективу перехода Артёма Дзюбы в итальянский клуб.

«Я не смог бы найти для Дзюбы команду в Италии. Его трансфер в итальянский клуб невозможен, вообще ни единого шанса. Во-первых, Артёму 35 лет, он старый. Во-вторых, сказывается политическая ситуация, итальянским клубам почти нереально привезти российского игрока», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Материалы по теме
В «Крыльях Советов» опровергли информацию о трансфере Артёма Дзюбы
Материалы по теме
«Зенит» наконец потеряет очки, а в дерби Москвы снова будет огонь? Интриги 5-го тура РПЛ
«Зенит» наконец потеряет очки, а в дерби Москвы снова будет огонь? Интриги 5-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android