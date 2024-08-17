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Голы Жоты и Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ипсвич Таун» встречался с «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 65-й минуте вингер гостей Мохамед Салах укрепил их преимущество.

В пятницу, 16 августа, новый сезон английской Премьер-лиги стартовал матчем «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». В этой игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В следующем туре «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 24 августа. «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдёт 25 августа.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: