Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голы Жоты и Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ

Голы Жоты и Салаха помогли «Ливерпулю» обыграть «Ипсвич» в матче 1-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ипсвич Таун» встречался с «Ливерпулем». Игра проходила на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Матч закончился победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Жота – 60'     0:2 Салах – 65'    

На 60-й минуте счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота. На 65-й минуте вингер гостей Мохамед Салах укрепил их преимущество.

В пятницу, 16 августа, новый сезон английской Премьер-лиги стартовал матчем «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». В этой игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В следующем туре «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 24 августа. «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдёт 25 августа.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ливерпуль» — единственный клуб в топ-7 лиг Европы, не купивший игроков в 2024 году

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android