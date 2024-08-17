Мбаппе снимается в документальном фильме, затрагивающем его переход в «Реал» — Relevo

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе занимается производством документального фильма, который осветит события, происходившие в его жизни с лета 2023 года, когда он ещё являлся футболистом «ПСЖ». Об этом информирует Relevo.

По информации источника, в фильме также будут представлены последние месяцы пребывания Мбаппе в «ПСЖ» и его переход в мадридский клуб. Проектом руководит французский продюсер Антуан Ле Руа, тесно связанный с семьёй 25-летнего нападающего.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

«Сантьяго Бернабеу» готовят к презентации Мбаппе: