Салах — лучший игрок в истории АПЛ по «гол+пас» в первых турах

Отметившись голом и результативной передачей в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ипсвич Таун» (0:2), крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал лучшим игроком в истории АПЛ по количеству голевых действий во встречах открытия этого турнира. Египетский футболист сделал 14 результативных действий (девять голов и пять голевых передач) и обогнал по этому показателю бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Уэйна Руни (13). Об этом информирует Opta Sports.

Также Салах вышел на первое место по количеству только голов в матчах открытия английской Премьер-лиги (9), превзойдя Руни, экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда и бывшего нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера. Все эти футболисты достигли показателя в восемь голов в первых играх АПЛ.