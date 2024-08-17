В «Крыльях Советов» рассказали, когда Песьяков вернётся к тренировкам в общей группе

Сергей Артамонов, главный врач «Крыльев Советов», ответил на вопрос, когда вратарь команды Сергей Песьяков вернётся к тренировкам.

«У Песьякова было небольшое повреждение после матча с «Факелом». Уже на следующей неделе Сергей приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Песьяков не попал в заявку на игру.