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В «Крыльях Советов» рассказали, когда Песьяков вернётся к тренировкам в общей группе

В «Крыльях Советов» рассказали, когда Песьяков вернётся к тренировкам в общей группе
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Сергей Артамонов, главный врач «Крыльев Советов», ответил на вопрос, когда вратарь команды Сергей Песьяков вернётся к тренировкам.

«У Песьякова было небольшое повреждение после матча с «Факелом». Уже на следующей неделе Сергей приступит к тренировкам в общей группе», — сказал Артамонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Песьяков не попал в заявку на игру.

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