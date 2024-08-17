Болельщик выбежал на поле в самом начале матча «Динамо» — «Крылья Советов»

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Фото: Скриншот трансляции матча

В самом начале игры на поле выбежал болельщик, которого быстро увели. Игра возобновилась.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обошли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.