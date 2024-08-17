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«Валенсия» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск

«Валенсия» — «Барселона»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура испанской Примеры сезона-2024/2025, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках Примеры. Игра 17-го тура завершилась вничью со счётом 1:1, а в матче 33-го тура «Барселона» одержала победу — 4:2.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия», в свою очередь, заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.

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