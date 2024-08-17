Младший брат Джуда Беллингема продлил контракт с «Сандерлендом»

18-летний полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем подписал новое соглашение с командой до июня 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба «чёрных котов» на официальном сайте.

«Я несказанно счастлив переподписать контракт и продлить своё пребывание в «Сандерленде»! Здесь у меня большое количество незаконченных дел, и я верю, что в этом сезоне мы можем добиться многого. Сандерленд — удивительный город, и я рад представлять цвета этой команды. Всё вокруг заставляет чувствовать себя как дома, с нетерпением жду нашего возвращения на родной «Стэдиум оф Лайт» в эти выходные!» — сказал Беллингем.

Ранее появилась информация, что хавбека хотел подписать «Кристал Пэлас», однако сам игрок принял решение остаться в «Сандерленде». Джоб Беллингем является младшим братом полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

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