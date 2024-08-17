Московское «Торпедо» отмечает свой 100-летний юбилей

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Сегодня, 17 августа, футбольный клуб «Торпедо» отмечает свой 100-летний юбилей. Автозаводцы проведут в этот день матч 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком», стартовый свисток прозвучит в 19:24 мск.

«Этот исторический момент настал — «Торпедо» исполняется 100 лет! Ровно век назад, 17 августа 1924 года, состоялся первый официальный матч прародителя нашего клуба — коллектива «Пролетарская кузница»!

Век славной торпедовской истории вместил в себя громкие победы на отечественной и международной арене: трижды торпедовцы становились чемпионами СССР, шесть раз выигрывали Кубок Советского союза, поднимали над головой первый Кубок России.

Футболку великого «Торпедо» надевали многие легенды советского и российского футбола. Мы гордимся своими игроками, тренерами, воспитанниками клубной Академии, болельщиками и всеми, в ком бьётся чёрно-белое сердце! С юбилеем, родной клуб!» — написано в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.