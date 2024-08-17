«Милан» объявил о подписании контракта с Юссуфом Фофана

Французский полузащитник Юссуф Фофана стал игроком «Милана». Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.

24-летний хавбек подписал с «россонери» контракт до 30 июня 2028 года. Фофана перешёл в «Милан» из «Монако» на постоянной основе. В новой команде футболист будет выступать под 29-м номером.

Фофана является воспитанником французского футбола. Свой профессиональный дебют он совершил в «Страсбуре», где провёл 41 матч, забил четыре гола и выиграл Кубок французской лиги. В январе 2020 года хавбек перешёл в «Монако», за который сыграл 175 встреч, отметившись семью голами и 15 результативными передачами.

В сентябре 2022 года Фофана дебютировал за национальную сборную Франции. С тех пор он провёл за команду 21 матч и забил три мяча.