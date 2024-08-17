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«Спартак» поздравил «Торпедо» со 100-летним юбилеем

«Спартак» поздравил «Торпедо» со 100-летним юбилеем
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Пресс-служба «Спартака» поздравила московское «Торпедо» со 100-летним юбилеем. Автозаводцы проведут в этот день, 17 августа, матч 6-го тура Мелбет Первой лиги с «Нефтехимиком», стартовый свисток прозвучит в 19:24 мск.

«Московскому «Торпедо» – 100 лет! Поздравляем автозаводцев с большим юбилеем! Желаем успехов и скорейшего возвращения в РПЛ!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, 17 августа 1924 года, состоялся первый официальный матч прародителя московского «Торпедо» — коллектива «Пролетарская кузница». За свою историю чёрно-белые трижды становились чемпионами СССР, шесть раз выигрывали Кубок Советского союза, а также однажды выигрывали Кубок России.

После пяти сыгранных туров в Мелбет Первой лиге «Торпедо» набрало девять очков. На данный момент чёрно-белые располагаются на шестом месте.

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