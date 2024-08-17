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У форварда «ПСЖ» Рамуша диагностирован разрыв связок голеностопа

У форварда «ПСЖ» Рамуша диагностирован разрыв связок голеностопа
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Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш получил серьёзную травму в матче первого тура чемпионата Франции с «Гавром» (4:1). У португальского футболиста диагностирован разрыв связок левого голеностопа, сообщает Le Parisien.

23-летнему форварду предстоит операция. По предварительным данным, восстановление Рамуша займёт как минимум несколько недель, не исключается, что срок реабилитации может превысить три месяца.
Напомним, Рамуш получил повреждение на 20-й минуте встречи с «Гавром» и был заменён на Рандаля Коло Муани. После игры футболист покидал стадион на костылях.

Отмечается, что в связи с травмой португальца руководство «ПСЖ» рассматривает возможность приобретения дополнительного нападающего в летнее трансферное окно.

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