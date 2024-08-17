Фото: травма Нгамалё в матче с «Крыльями», после которой он покинул поле при помощи врачей

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент написания новости идёт перерыв, счёт не открыт.

Под занавес первого тайма нападающий «Динамо» Муми Нгамалё получил травму в жутком столкновении с защитником «Крыльев» Томасом Гальдамесом. Форварда унёс с поля медицинский персонал бело-голубых.

Фото: Скриншот трансляции матча

Фото: Скриншот трансляции матча

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обошли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.