Игрок «Реала» Винисиус потратит € 3 млн на восстановление заброшенной школы

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Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор потратит около € 3 млн на восстановление здания заброшенной государственной школы в родном городе Сан-Гонсалу в Бразилии. Об этом сообщил Globo Esporte.

В будущем школа сможет принять около пяти тысяч человек. Социальный центр предоставит бесплатное образование, возможность заниматься спортом и познавать культуру.

Напомним, Винисиус-младший уже несколько лет активно занимается осуществлением доступности образования для молодёжи на родине. Он является учредителем Vini Jr Institute — образовательного приложения для бедных студентов.

Винисиус Жуниор — главный претендент на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024. Он стал первым бразильцем, забившим больше одного гола в финале Лиги чемпионов.