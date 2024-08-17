Игроку «Ноттингема» Данило оказывали помощь на поле около восьми минут после жуткой травмы

В эти минуты проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Команды играют на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. На момент написания новости хозяева ведут — 1:0.

В начале матча полузащитник «Ноттингема» Данило получил серьёзную травму. Бразилец неудачно приземлился после борьбы в воздухе и, вероятно, сломал ногу. Футболист сразу же начал кричать и звать на поле врачей. Партнёры Данило по команде хватались за головы, глядя на ногу игрока. Бразильцу оказывали помощь около восьми минут, в это время стюарды закрыли футболиста и медицинский персонал от камер специальным тентом.