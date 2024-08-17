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Игроку «Ноттингема» Данило оказывали помощь на поле около восьми минут после жуткой травмы

Игроку «Ноттингема» Данило оказывали помощь на поле около восьми минут после жуткой травмы
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В эти минуты проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Команды играют на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. На момент написания новости хозяева ведут — 1:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Борнмут
Борнмут
1:0 Вуд – 23'     1:1 Семеньо – 86'    

В начале матча полузащитник «Ноттингема» Данило получил серьёзную травму. Бразилец неудачно приземлился после борьбы в воздухе и, вероятно, сломал ногу. Футболист сразу же начал кричать и звать на поле врачей. Партнёры Данило по команде хватались за головы, глядя на ногу игрока. Бразильцу оказывали помощь около восьми минут, в это время стюарды закрыли футболиста и медицинский персонал от камер специальным тентом.

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