Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЦСКА и «Спартак» одержали победы в матчах женской Суперлиги

Завершился матч 17-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Спартак» в Рязани. ЦСКА одержал победу со счётом 5:0.

В составе гостей отличились Франциска Ордега (дважды), Татьяна Петрова, София Шишкина и Юлия Плешкова.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 44 очка за 16 матчей. «Рязань-ВДВ» (10) находится на 11-м месте.

В параллельном матче сыграли московские «Спартак» и «Чертаново». Красно-белые выиграли со счётом 3:2. Забитые мячи за «Спартак» на счету Тияны Филипович и Натальи Машиной (дважды). В составе «Чертаново» голами отметились Арина Акатьева (с пенальти) и Мария Копцова.

Ранее состоялась ещё одна игра 17-го тура чемпионата России, в которой встречались московские «Локомотив» и «Динамо». «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

В составе «Локомотива» отличились Эммануэль Фэйвор и Елена Чубрило (дважды). За «Динамо» забила Мария Галай.