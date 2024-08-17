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ЦСКА и «Спартак» одержали победы в матчах женской Суперлиги

ЦСКА и «Спартак» одержали победы в матчах женской Суперлиги
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Завершился матч 17-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Рязань-ВДВ». Команды играли на стадионе «Спартак» в Рязани. ЦСКА одержал победу со счётом 5:0.

Россия - Суперлига (ж) . 17-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Рязань-ВДВ (ж)
Рязань
Окончен
0 : 5
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Ордега – 48'     0:2 Петрова – 50'     0:3 Ордега – 66'     0:4 Шишкина – 69'     0:5 Плешкова – 81'    

В составе гостей отличились Франциска Ордега (дважды), Татьяна Петрова, София Шишкина и Юлия Плешкова.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу, набрав 44 очка за 16 матчей. «Рязань-ВДВ» (10) находится на 11-м месте.

В параллельном матче сыграли московские «Спартак» и «Чертаново». Красно-белые выиграли со счётом 3:2. Забитые мячи за «Спартак» на счету Тияны Филипович и Натальи Машиной (дважды). В составе «Чертаново» голами отметились Арина Акатьева (с пенальти) и Мария Копцова.

Россия - Суперлига (ж) . 17-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 2
Чертаново (ж)
Москва
1:0 Филипович – 47'     2:0 Машина – 62'     3:0 Машина – 72'     3:1 Акатьева – 78'     3:2 Копцова – 90'    

Ранее состоялась ещё одна игра 17-го тура чемпионата России, в которой встречались московские «Локомотив» и «Динамо». «Локомотив» одержал победу со счётом 3:1.

Россия - Суперлига (ж) . 17-й тур
17 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Локомотив (ж)
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо (ж)
Москва
1:0 Фэйвор – 13'     2:0 Чубрило – 41'     3:0 Чубрило – 78'     3:1 Галай – 84'    

В составе «Локомотива» отличились Эммануэль Фэйвор и Елена Чубрило (дважды). За «Динамо» забила Мария Галай.

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