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«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ
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Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Хаверц – 25'     2:0 Сака – 74'    

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Автором результативной передачи стал вингер Букайо Сака. На 74-й минуте уже сам Сака смог отличиться, забив второй мяч «канониров».

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.

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