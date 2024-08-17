«Арсенал» уверенно обыграл «Вулверхэмптон» в матче 1-го тура АПЛ

Сегодня, 17 августа, состоялся матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Арсенал» и «Вулверхэмптон». Команды играли на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Встречу обсуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Первый гол в матче был забит на 25-й минуте. Отличился немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Автором результативной передачи стал вингер Букайо Сака. На 74-й минуте уже сам Сака смог отличиться, забив второй мяч «канониров».

В следующем туре лондонский «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.