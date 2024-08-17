Главный тренер «Наполи» Конте признался, что ожидал лучшего от команды

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Я ожидал сложной ситуации, но не настолько. Позитивные моменты сейчас найти сложно. Я ожидал лучшего. Что касается перспектив команды в предстоящем сезоне? Я не знаю, когда «Наполи» сможет навязать конкуренцию. Это может быть полгода, год, два, три. Я не знаю», — цитирует Конте Sky Sport Italia.

Антонио Конте возглавил «неаполитанцев» в июне нынешнего года. 55-летний тренер заключил контракт с «Наполи» на три года. Ранее в Италии Конте тренировал «Ювентус», «Интер» ряд других команд. С туринцами Конте выиграл пять трофеев, а с «Интером» стал чемпионом страны. За пределами Италии Конте работал в лондонских «Челси» и «Тоттенхэме».