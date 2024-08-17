«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: Бителло вывел хозяев вперёд на 75-й минуте

В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 75-й минуте бразильский полузащитник «Динамо» Бителло вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне «Динамо» и «Крылья Советов» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обошли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.