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«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: Бителло вывел хозяев вперёд на 75-й минуте

«Динамо» Москва — «Крылья Советов»: Бителло вывел хозяев вперёд на 75-й минуте
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В эти минуты проходит матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» (Москва). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Крылья Советов
Самара
1:0 Бителло – 75'    

На 75-й минуте бразильский полузащитник «Динамо» Бителло вывел свою команду вперёд.

В прошлом сезоне «Динамо» и «Крылья Советов» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обошли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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